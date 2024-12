Dal 13 al 30 dicembre il Chiostro San Francesco ospiterà la Casa di Babbo Natale e i Cinque sensi dell’Arte. L’iniziativa prevede l’incontro con Babbo Natale, laboratori di ceramica per ragazzi, mostre di ceramica artistica, pittura e design e tante altre attività. A presentare il tutto, l’assessore Stefania Rolla e Aldo Profeta della Pro Civis in un’intervista che andrà in onda domani nel tg di Lanterna Tv.