Pubblicità

Uno strano codice è apparso su un cartellone a Licata, cos’è?

Ci troviamo nel centro di Licata e più precisamente in Corso Umberto dove stamattina è apparso su un cartellone pubblicitario un QR Code gigantesco.

Tutti a chiedersi cosa fosse e perchè non ci fosse uno straccio di spiegazione a riguardo. La risposta è semplice, basta inquadrare con il proprio smartphone e apposito software o con l’app fotocamera verso quel cartello per avere risposta a tutte le domande.

Ma che cos’è un QR Code?

Ce lo spiega bene la pagina relativa su Wikipedia. Un QR Code è sostanzialmente un codice a barre dove, al contrario del codice a barre classico, l’informazione non è monodimensionalmente scritta su di una riga ma all’interno dell’interno quadrato disponibile. Si può quindi dire che un QR Code è un codice a barre bidimensionale.

Nate, in origine, per la tracciatura di pezzi in campo automobilistico, vengono attualmente sempre più utilizzate per sollevare l’utente dal noioso compito di inserire dei dati nel proprio telefono cellulare. Di giorno in giorno aumentano sempre più i casi di riviste, biglietti da visita, siti web e altro che utilizzano i QR Code per aiutare gli utenti dei telefoni cellulari muniti di apposito software per aggiungere contatti, indirizzarli verso un sito web o altro.