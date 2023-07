Pubblicità

In assenza di bagnini e servizio di vigilanza sulle spiagge libere, anche per la stagione estiva 2023 il Comune corre ai ripari con la collocazione di cartelli multilingua all’ingresso degli arenili. A sancirlo è una ordinanza emessa dal Sindaco Angelo Balsamo a tutela di quanti decideranno di recarsi nelle spiagge della costa licatese per fare il bagno. Alla base del provvedimento c’è l’impossibilità di attivare il servizio dei bagnini (causa mancanza di risorse finanziarie). E così si sta procedendo alla collocazione dei cartelli in lingua inglese, francese, spagnola e tedesca.

Dodici gli arenili dove verranno posizionate: Gallo D’Oro, Lido Casale, Lido Bellia, Marianello Ovest, Marianello Est, Balatazze, Rocca, Carrubbella Rocca, Carrubella Pisciotto, Pisciotto e Torre di Gaffe. La dicitura delle tabelle sarà la seguente: “Attenzione – Balneazione non sicura per mancanza di apposito servizio di salvataggio”.