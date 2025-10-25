Dal 3 agosto 2026 le carte d’identità cartacee NON SARANNO PIÙ VALIDE.

A prescindere dalla data di scadenza riportata sul documento, diventeranno, quindi, inutilizzabili. Ciò è stato disposto dal Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per i Servizi Demografici, con la Circolare n. 76/2025 Prot. 16173 del 13 ottobre 2025, recependo il Regolamento (UE) 2019/1157, che impone standard di sicurezza più stringenti per i documenti di riconoscimento.

Entro tale data, diviene quindi necessario sostituire il documento cartaceo con la Carta d’Identità Elettronica.

Dal 3 agosto 2026 non sarà più possibile richiedere carte d’identità cartacee, nemmeno in caso di urgenza.

Ad oggi i cittadini del Comune di Licata ancora in possesso di una carta d’identità cartacea sono circa 5.000.

Per evitare di ridursi all’ultimo, con comprensibili ricadute sull’attività degli uffici pubblici, si raccomanda di prenotare per tempo la richiesta per ottenere la Carta d’Identità Elettronica (C.I.E.).

Ricordiamo infatti che la sostituzione del documento cartaceo con quello elettronico può essere effettuata in qualsiasi momento a prescindere dalla data di scadenza indicata sul retro della carta tradizionale prenotando l’appuntamento di presenza c/o l’ufficio CIE da lunedì a venerdì dalle 8,15 alle 13,00, e martedì e giovedì anche dalle 15,45 alle 18.00, oppure online sulla piattaforma del Ministero dell’Interno “Prenotazioni CIE” all’indirizzo prenotazionicie.interno.gov.it

I cittadini iscritti all’A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti Estero) al momento, dovranno necessariamente rivolgersi al Consolato.

Per il rilascio della CIE. recar si all’appuntamento con fototessera recente conforme alle norme ICAO, la vecchia carta d’identità cartacea, anche se non ancora scaduta (nel caso sia stata rubata o persa, serve la denuncia presentata alle forze dell’ordine e un altro documento di riconoscimento) e la tessera sanitaria. Durante il rilascio del nuovo documento saranno acquisite le impronte digitali del titolare della carta d’identità, al quale sarà richiesto di esprimere una preferenza sull’eventuale donazione di organi e tessuti al momento della morte. Per i minori italiani, in caso di richiesta della carta d’identità valida per l’espatrio, è richiesta la presenza di entrambi i genitori e del minore.

La consegna della carta identità elettronica, in Comune, avviene di norma in circa sette (7) giorni lavorativi a cura dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Si invitano pertanto i cittadini a programmare per tempo la sostituzione della CI Cartacea con la CI Elettronica, al fine di evitare di incorrere nella scadenza del proprio documento di identità.

IL DELEGATO DELLE FUNZIONI DIRIGENZIALI

Dott. GIUSEPPE COTTITTO