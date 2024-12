CARTA “DEDICATA A TE”: FAMIGLIE PENALIZZATE A CAUSA DEL RITARDO DEL COMUNE. UNA NOTA DEL CONSIGLIERE COMUNALE DEL GRUPPO RESTART-M5S, FABIO AMATO.

Dal 9 settembre 2024 sono iniziate le attribuzioni della carta “Dedicata a te”, un contributo di 500 euro destinato ai nuclei familiari in stato di bisogno. Tuttavia, a Licata, il Comune ha inviato gli avvisi ai beneficiari con grave ritardo e utilizzando la posta ordinaria anziché raccomandata, nonostante questa avrebbe garantito tempi di consegna più rapidi.

“Molti cittadini hanno ricevuto la comunicazione dopo il 16 dicembre, data entro la quale era obbligatorio effettuare un primo acquisto per attivare la carta. Risultato? Le carte sono decadute, e numerose famiglie hanno perso 500 euro per un evidente difetto di comunicazione,” denuncia Fabio Amato.

“Mi chiedo da cosa sia dipesa questa scelta: è stata fatta per risparmiare? Sarebbe gravissimo, considerando che la legge di conversione del Decreto Agricoltura 63/2024 ha stanziato 4 milioni di euro per rimborsare ai Comuni le spese di comunicazione legate alla carta,” prosegue Amato.

È doveroso chiedere trasparenza e responsabilità:

Perché è stata utilizzata la posta ordinaria?

Sono stati messi in atto tutti gli strumenti per evitare ritardi?

Quali misure intende adottare l’amministrazione per risolvere questa situazione?

“Non possiamo permettere che un contributo così importante per le famiglie in difficoltà venga perso a causa di errori gestionali. Le istituzioni devono lavorare per il bene dei cittadini, soprattutto di quelli più fragili,” conclude Amato.

Fabio Amato – Consigliere Comunale di Licata

Gruppo Restart – Movimento 5 Stelle