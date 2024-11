Si avvisano le famiglie che è in corso la distribuzione della CARTA “DEDICATA A TE” .

Si fa presente pertanto che è possibile recarsi presso lo sportello del Servizio Sociale dalle ore 9.00 alle ore 13.00 per ritirare la lettera con il codice di riferimento utile all’utilizzo della stessa, per coloro i quali non hanno ancora provveduto a ritirarlo alla posta.

Si precisa che è obbligo effettuare il primo acquisto entro e non oltre il 16 dicembre 2024.

La mancata attivazione entro il 16 dicembre comporta la non fruibilità della carta e la conseguente decadenza dal contributo.