Pubblicità

L’Amministrazione Comunale rende noto che, in attuazione del finanziamento “Fondo Alimentare” relativo alla carta acquisti solidale “Dedicata a te” voluta dal Governo per l’acquisto di beni di prima necessità, gli operatori del Servizio Sociale Professionale stanno predisponendo le lettere che a breve verranno inviate ai beneficiari.

Ad annunciarlo è la dott.ssa Maria Platamone, assessora ai Servizi Sociali del Comune di Licata.

Si tratta di un solo contributo economico, una tantum per nucleo familiare, il cui importo complessivo è di 382.50 €, accreditato direttamente sulla carta elettronica prepagata e ricaricabile, spendibile solo per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità con esclusione di qualsiasi tipologia di bevanda alcolica.

La carta prepagata, rilasciata da Poste Italiane, potrà essere ritirata presso gli sportelli postali presentando un documento di identità in corso di validità e il codice fiscale/tessera sanitaria. Potrà essere utilizzata dalla data del rilascio fino al 31 dicembre 2023, ma il primo pagamento dovrà essere effettuato entro il 15 settembre 2023.

Si precisa che l’elenco dei beneficiari è stato disposto dall’INPS, pertanto, non sarà possibile inoltrare reclami all’Ente, in caso di esclusione.

Per verificare l’attribuzione del beneficio è possibile rivolgersi al Comune di Licata presso lo sportello di Segretariato Sociale sito in via Marianello, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 13.