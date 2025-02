Il 4 febbraio 2025 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un finanziamento di 20.000 euro per la manutenzione straordinaria della strada comunale extraurbana Santa Zita Carrubella. Ogni traguardo raggiunto rappresenta un tassello fondamentale per la crescita della nostra città, e non possiamo che esprimere la nostra piena soddisfazione. Siamo grati a tutti i nostri referenti nazionali e regionali, che con attenzione e impegno ascoltano le nostre richieste e lavorano per garantire fondi al nostro Comune. Un sentito ringraziamento va all’on. Anastasio Carrà, sempre vicino al nostro territorio e pronto a sostenere ogni iniziativa, nonché all’on. Germanà, all’assessore Barbagallo e all’intera delegazione siciliana del gruppo “Lega Salvini Premier”.

Lo dichiarano Il Capogruppo e i Consiglieri Comunali della Lega Licata Jenna Ortega, Vincenzo Graci, Giuseppe Federico