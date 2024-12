Licata, stanziati 20 mila euro per interventi di manutenzione straordinaria della strada extraurbana Strada Santa Zita Carrubbella grazie all’emendamento della Lega Salvini premier alla finanziaria regionale.

Grazie a un emendamento del Gruppo Prima l’Italia – Lega Salvini premier, inserito nella legge Finanziaria approvata nelle scorse ore dall’ARS, in provincia di Agrigento arriveranno 330 mila euro da destinare a opere pubbliche da realizzare in sette comuni. Lo rendo noto l’assessore comunale Giuseppe Federico e i consiglieri Graci e Ortega, sottolineando che per il Comune di Licata sono stati stanziati 20 mila euro per interventi di manutenzione straordinaria della strada extraurbana Strada Santa Zita Carrubbella. La strada in questione è una arteria importantissima per i cittadini licatesi e per i turisti che ogni anno decidono di trascorrere le vacanze nella meravigliosa spiaggia Rocca San Nicola, poiché collega la città alla famosa località balneare. Ad oggi è l’unica strada a senso unico totalmente dissestata che si va a collegare con la strada provinciale San Michele e questi fondi consentiranno all’ente comunale di poter intervenire per agevolare la viabilità dei turisti

L’attenzione alle infrastrutture rappresenta una risposta concreta alle esigenze dei cittadini ed è frutto di un lavoro di squadra con la dirigenza nazione con a capo il nostro leader, Ministro alle infrastrutture Matteo Salvini, a quella Regionale del partito, con l’on Luca Sammartino (e tutto il gruppo parlamentare Ars Lega) e che anche da capo delegazione in Ars ha supportato la richiesta e l’ha inserita tra i progetti finanziabili all’interno del max emendamento votato ieri all’ARS e quella

Provinciale con commissario Lega on Anastasio Carra’ che porta avanti le richieste di interventi per il territorio unitamente al dirigente provinciale del partito Baldo Giarraputo, come ha già fatto egregiamente l’onorevole Annalisa Tardino, sempre vicina alle esigenze del territorio e del nostro gruppo. dichiara Federico.

“Questo è l’ennesimo risultato, dopo il finanziamento del restauro del palazzo di Citta, le risorse della scorsa finanziaria per la zona Fondachello – playa, la manutenzione della linea ferrata, i fondi del progetto spiagge sicure “ 30.000 euro “ la convenzione con Ferrovie dello Stato per la riqualificazione della stazione che a breve prenderà corso, che la lega salvini premier porta alla nostra città”,

Un percorso di miglioramento che proseguirà con nuovi progetti e azioni per Licata dell’intera squadra parlamentare impegnata su più livelli istituzionali. “La buona politica vicina ai cittadini e al nostro territorio”, chiude Federico.