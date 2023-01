Pubblicità

I Carabinieri della Compagnia di Licata indagano su un incendio, la cui natura appare quasi certamente dolosa, da cui nella notte di Capodanno è stata colpita l’azienda di onoranze funebri Aronica e Caico di via Marianello. Un carro funebre parcheggiato all’esterno è stato quasi del tutto carbonizzato.

Bruciata lievemente anche una delle porte di ingresso alla casa mortuaria adiacente la strada. Sul posto i Vigili del Fuoco del locale distaccamento di corso Argentina che hanno dovuto faticare non poco per avere ragione delle fiamme e avviare le prime indagini a caccia di inneschi o materiale incendiabile. I danni fortunatamente non sono stati tali da impedire la prosecuzione dell’attività dell’azienda. Aronica&Caico resta infatti regolarmente in servizio e anche nella mattinata di Capodanno ha lavorato.