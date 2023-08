Pubblicità

“L’amministratore delegato di Ryanair, Wilson, sostiene che la norma sul prezzo dei voli per le nostre isole, voluta dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, è ridicola e illegittima, e che l’Europa sarà dalla loro parte cancellandola.

Si rassegni, questa era è già finita in Italia e dal 2024 in poi finirà anche a Bruxelles, grazie a chi come noi non farà inciuci con la sinistra che governa oggi l’Europa.

Tali dichiarazioni sono inaccettabili e arroganti non solo nei confronti del presidente Schifani, ma anche di tutti i cittadini che hanno il diritto di raggiungere la Sicilia e la Sardegna a tariffe accettabili e non con prezzi a sfregio della continuità territoriale, riconosciuta proprio da norme europee. Un grande plauso al nostro governo, che è intervenuto con il decreto omnibus sul caro- voli, contro pratiche che penalizzano il consumatore, nascondendo le tariffe più basse”.

Così in una nota Annalisa Tardino, europarlamentare, componente della commissione Trasporti e Turismo e commissario della Lega Sicilia per Salvini Premier.