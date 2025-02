“Carnevale tra i banchi”, un progetto di dolcezza e collaborazione a cura del Pertini.

Si è svolto presso l’Istituto Paritario Sandro Pertini di Licata l’evento “Carnevale tra i banchi”, un’iniziativa inserita nel programma del Carnevale Licatese e patrocinata dal Comune di Licata. Il progetto ha rappresentato un’occasione unica per celebrare il Carnevale in un’atmosfera di condivisione, creatività e tradizione, coinvolgendo bambini e adulti in un’esperienza indimenticabile.

Protagonisti della giornata sono stati i piccoli alunni della scuola dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo F. Giorgio, plesso V. Greco, ospitati con entusiasmo dai docenti e dagli studenti dell’Istituto Sandro Pertini. Guidati dalla collaborazione dei ragazzi più grandi e dei loro insegnanti, i bambini hanno partecipato a un laboratorio di cucina dedicato alla preparazione dei dolci tipici del Carnevale.

L’evento ha visto la partecipazione attiva delle autorità locali, tra cui l’Assessore all’Istruzione, la Dott.ssa Stefania Rolla, e l’Assessore al Turismo e Sport, la Dott.ssa Maria Sitibondo. Entrambe hanno sottolineato l’importanza di queste iniziative che uniscono tradizione, formazione e coinvolgimento delle diverse realtà del territorio.

Il Coordinatore delle Attività Didattiche dell’Istituto, il Prof. Giovambattista Platamone, ha espresso la sua gratitudine all’Amministrazione Comunale per il sostegno, ai docenti e alle maestre per l’impegno, e agli alunni per l’entusiasmo dimostrato. Ha inoltre ringraziato tutti i partecipanti che, con il loro contributo, hanno reso possibile la realizzazione di un progetto che ha saputo unire l’aspetto ludico a quello educativo.

“Carnevale tra i banchi” ha regalato un momento di festa e di apprendimento, valorizzando il lavoro di squadra e la tradizione culinaria del Carnevale. Un’esperienza che, senza dubbio, resterà nel cuore di tutti i presenti e che rappresenta un esempio di come la scuola possa essere un punto di incontro e di crescita per l’intera comunità.