Anche Palma di Montechiaro si prepara per festeggiare l’edizione 2026 del Carnevale. I gruppi hanno praticamente concluso la realizzazione dei carri allegorici e le strade saranno a breve invase da sfilate e maschere.

Un ruolo di primo piano lo sta avendo anche nella Città del Gattopardo la Cooperativa Sole, il cui contributo per l’organizzazione è di fondamentale importanza.

Si parte il 13 Febbraio con il Party Anni 90 a cura di Time 90 Dance Show: la serata prevede la presentazione dei carri in via Berlino (Postazione Giostre). “Per noi è sempre un onore e un piace collaborare alla realizzazione del Carnevale palmese – spiegano dalla Cooperativa Sole – il concetto di integrazione è e deve essere sempre in primo piano anche nello svolgimento di eventi simili”.