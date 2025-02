Si parlerà di Carnevale nella puntata di Domus in onda questa sera alle 21.30 su Lanterna Tv. In studio l’assessore allo Sport, Turismo e Spettacoli, Maria Sitibondo, e i 4 carristi: Angelo Vincenti in rappresentanza del Gruppo Rinascita e dell’associazione Bellini Curri per il carro Coco, Massimo Cammilleri del gruppo Cocktail Bar per il carro Impero Romano, Toty Burgio del Gruppo Brando per il carro Super Mario e Luca Profeta dei Bazzarioti per il carro I Pirati dell’Infinito. Appuntamento questa sera a partire dalle ore 21.30 sui canali YouTube e Facebook di Lanterna Tv.