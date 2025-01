Il profilo Instagram dedicato al Carnevale licatese 2025 ha avviato una direct in cui vengono richieste proposte per rendere più belli e originali i giorni dedicati ai festeggiamenti in città. Tanti i messaggi e le proposte che stanno arrivando via social e non è escluso che alcune di queste idee che arrivano direttamente dai licatesi possano poi effettivamente diventare suggerimenti operativi. Il Carnevale licatese vedrà le sfilate dei 4 carri allegorici nelle giornate che andranno dal 1° al 4 marzo prossimi.