Il Comune – mediante un’ordinanza del Sindaco Angelo Balsamo – ha reso noti gli orari entro i quali sarà possibile produrre diffusioni sonore durante il periodo di Carnevale.
Ecco le fasce orarie:
– 14 febbraio in Piazza Progresso con Dj Pablo dalle ore 22,00 fino alle ore 02,00 del giorno
successivo;
– 15 febbraio in Piazza Progresso Street parade a cura dei carristi dalle ore 22 fino alle ore
02,00 del giorno successivo;
– 16 febbraio in Piazza Progresso Street parade a cura dei carristi dalle ore 22 fino alle ore
02,00 del giorno successivo;
– 17 febbraio in Piazza Progresso con Gruppo Italo dance Generation 90 e Dj Reneè La Bulgara fino alle ore 03,00 del giorno successivo.
Emesso anche un provvedimento a tutela della pubblica incolumità per vietare dal 14 febbraio dalle fino alle
3 del 17 febbraio 2026 la vendita per asporto sia in forma fissa (anche con distributori automatici), che itinerante di bevande contenute in bottiglie di vetro o latta;
il consumo e la detenzione in luogo pubblico di bevande racchiuse in contenitori di vetro o latta;
la vendita di bevande superalcoliche.