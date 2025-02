Tutto pronto per l’edizione 2025 del Carnevale licatese. Si parte questa sera con esibizioni di scuola di ballo in Piazza Sant’Angelo, vero start alla manifestazione che Lanterna Tv trasmetterà in diretta streaming. Poi 4 giorni di sfilate di carri. Appuntamento quindi per questa sera sera alle ore 21,30 sui canali Facebook e YouTube di Lanterna Tv per la serata inaugurale del Carnevale Licatese.