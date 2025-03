È il giorno dei carri per il Carnevale licatese. Dopo l’anteprima di ieri sera ad opera della scuola di ballo Special Club Dance che ha aperto le danze in Piazza Sant’Angelo, da oggi partono le sfilate dei 4 carri allegorici dedicati a Coco, I Pirati, Super Mario e Impero Romano. Start alle ore 17 con il concentramento in corso Garibaldi da dove i 4 carri si muoveranno per arrivare intorno alle ore 21 in Piazza Progresso. Alle 22 l’inizio della serata musicale che si protrarrà fino alle 3 del mattino. Da tutto viene raccomandata sicurezza per quattro serata che si prevede porteranno in piazza tantissima gente.