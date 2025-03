Sarà Giorgio Prezioso a chiudere l’edizione 2025 del Carnevale licatese. Il Dj di fama internazionale si esibirà questa sera sul palco di Piazza Progresso a chiusura delle 4 giornate di un Carnevale che ha riservato momenti sia per gli adulti che per i più piccoli. Il martedì grasso vedrà dalle 18 la sfilata dei 4 carri di Coco, Impero Romano, I Pirati e Super Mario con partenza da Corso Garibaldi Oltreponte. Alle 22 il dj set Carnival Party in Piazza Progresso prima del gran finale a cura di Dj Giorgio Prezioso che dalla mezzanotte e fino alle 3 del mattino farà ballare la città per l’ultima giornata del Carnevale licatese 2025.