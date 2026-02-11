Continua il Carnevale dei Bambini a cura delle ludoteche Fantasy Park, Letylandia, Piccolestelle, L’Isola che non c’è con il supporto della Consulta Giovanile Licata.
Gli organizzatori hanno diffuso il programma.
Sabato 14 Febbraio in Via Principe di Napoli – Licata dalle Ore 10: Arrivo del Trenino Thomas (all’interno del Lungomare di Via Principe di Napoli).
Alle Ore 10:15, Presentazione dello staff di animazione e del programma della giornata.
Alle Ore 10:30 Balliamo tutti insieme con la nostra sigla “Carnevale di Carolina”.
Alle Ore 10:45, l’Inizio sfilata dei bambini in maschera con set fotografico.
Tutte le foto dei bambini partecipanti verranno pubblicate sulla pagina Facebook LudiAmo Licata, dando il via a una SOCIAL CHALLENGE: il vincitore riceverà un buono sconto da 200€ valido per la propria festa di compleanno in una delle 4 ludoteche a scelta.
In contemporanea ci sarà il Trenino Thomas in giro per la città con Zucchero filato, Pop corn e Truccabimbi.
Alle Ore 11:45 Inizio del Nutella Party Assaggio per tutti di Pane & Nutella.
Nell’area animazione: Baby dance, Disco party, Bolle di sapone, Effetti fumo.
Alle Ore 12:15, Giochi di animazione.
Alle Ore 12:30 Arrivo delle Mascotte a bordo del Trenino Thomas.
Durante tutta la mattinata sarà presente lo stand Photoland con stampa e acquisto immediato delle foto dei vostri bimbi in maschera!
“Vi aspettiamo numerosissimi – fanno sapere i rappresentanti delle ludoteche- per continuare a festeggiare alla grande il Carnevale Licatese 2026”.