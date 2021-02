Carnevale 2021, l’organizzazione dell’evento è stata annullata dall’amministrazione comunale. Ora c’è anche la conferma.

“Nel rispetto dell’ ultimo DPCM, che ha stabilito la zona arancione per la nostra Regione, considerando l’andamento altalenante, seppure stabile, dei contagi nella nostra città, l’Amministrazione non ha ritenuto opportuno organizzare alcun evento per il Carnevale 2021 – scrive l’assessore al Turismo, Decimo Agnello –

Anche se costretti dalle contingenze, riteniamo questa decisione di grande responsabilità e di rispetto nei confronti dei cittadini colpiti dalla pandemia ma anche nei confronti dei tanti lavoratori costretti in questi mesi alla inattività.

Non possiamo fare altro augurarci una pronta ripresa per potere finalmente tornare alla normalità”.