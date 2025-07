Nota dell’on. Carmelo Pace, capogruppo della DC all’ARS, in merito alle scelte e all’organizzazione del partito a Licata.

Le schermaglie e gli sviluppi legati al voto in Consiglio comunale, che ha determinato l’aumento della Tari ai cittadini di Licata, offrono preziosi elementi di chiarezza in merito alla posizione della DC sul tema e sull’organizzazione del partito locale.

La DC, come ha opportunamente ricordato il vice Presidente provinciale Vincenzo Carità, è distinta e distante, sin dal suo insediamento, da questa amministrazione comunale, dalle sue iniziative politiche e da ogni scelta amministrativa.

Quello dell’aumento della Tari ai cittadini rappresenta un ulteriore elemento di distanza che conferma la bontà e la trasparenza della nostra posizione.

Le scelte compiute dai rappresentanti dei cittadini incidono sulla comunità, determinando il miglioramento o il peggioramento della qualità della vita e vengono adottate, secondo le regole democratiche, all’interno delle istituzioni. O nel Palazzo, come leggiamo sempre più spesso. Ma dopo le scelte adottate nel palazzo, è ai cittadini che bisogna rendere conto.

La Democrazia Cristiana oggi può permettersi di guardare negli occhi i cittadini di Licata in quanto non responsabile di questa scelta, non responsabile di questo aumento.

Il tentativo di sminuire un alto dirigente della DC, che gode della fiducia e della stima del partito, solo per distogliere l’attenzione da scelte irresponsabili o, più semplicemente, per mancanza di argomenti, appartiene a un modo di intendere la politica povero di idee e di contenuti. L’obiezione “se Carità vuole fare politica”, resa celebre da Piero Fassino, anche in questo caso è sfortunata in quanto Vincenzo Carità si è già confrontato con il voto e con i cittadini ottenendo l’elezione in Consiglio comunale. Pertanto, forse è opportuno ribadirlo, Carità, e la sua famiglia prima di lui, fa già politica.

Al consigliere Posata, che sostiene fieramente di fare politica nel Palazzo, e il cui recente atteggiamento nei confronti della DC alle recenti provinciali non si è certo contraddistinto per lealtà, va ricordato piuttosto che l’assenza del direttivo del partito si deve ad una scelta precisa e deliberata di cui anche il Consigliere Posata ne è stato partecipe.

Chi è senza peccato…

Nelle settimane successive, quando apriremo la stagione congressuale, anche la DC di Licata avrà ufficialmente un direttivo e una struttura di partito organizzata che vedrà l’impegno, così come accade in tutta la Sicilia, di iscritte e iscritti, di cittadine e di cittadini che si avvicinano alla politica e condividono le nostre scelte, i nostri programmi, i nostri valori.

Questa la realtà dei fatti: recente, presente e futura. Com’è una realtà, amara, la nuova tassa sui rifiuti sulle spalle dei cittadini di Licata. Altro che fiction…

Carmelo Pace – Parlamentare ARS DC