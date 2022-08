Pubblicità

“È stata appena presentata la lista per il rinnovo del parlamento regionale. Sento il dovere di proseguire il mio impegno e di scendere in campo per difendere gli ideali per cui mi sono sempre battuto. Per dare un contributo concreto allo sviluppo di questa terra, per continuare quel percorso virtuoso di cambiamento e di fatti che nel nostro piccolo paese abbiamo dimostrato essere possibile”.

E’ quanto ha dichiarato il sindaco di Ravanusa, Carmelo D’Angelo, candidato alle elezioni del 25 settembre per il rinnovo del governo regionale, nella lista PRIMA ITALIA.

“È il momento di scelte coraggiose- continua Carmelo D’Angelo- È il momento di esserci per cambiare. PRIMA L’ITALIA significa prima le idee, prima la Sicilia, prima il territorio, prima i fatti, prima il futuro dei nostri giovani, prima le azioni concrete e possibili. Continuo a crederci con la passione di sempre. Spero nelle prossime ore e nei prossimi giorni- conclude il primo cittadino- di rivederci per continuare questa battaglia!”.