E’ Carmelo Bulone, Comissario della Polizia di Stato in quiescienza, il nuovo Magister della Comunità Masci “Don Carmelo Di Bartolo” di Licata. Sostituisce Giovanni Bilotta, Agente di Assicurazione in quiescienza, che è stato nominato nuovo Coordinatore della Zona Akragantina (che comprende tutta la provincia di Agrigento).

Il Masci di Licata è stato fondato nel 1987 ed è una delle Comunità più attive della provincia. Ha svolto sul territorio attività di servizio e beneficenza e il prossimo 18 novembre, come tutti gli anni sarà protagonista della Colletta Alimentare (in piena adesione della Giornata Nazionale del Banco Alimentare), per donare prodotti di prima necessità per le famiglie bisognose.

Carmelo Bulone dopo essere stato, per 6 anni (due mandati), referente regionale per il “servizio cuore” , torna a ricoprire l’incarico di Magister.

Debutta invece come Coordinatore della Zona Akragantina, Giovanni Bilotta, reduce dall’esperienza di due mandati come Magister della Comunità di Licata.

“Speriamo di onorare – hanno dichiarato il nuovo Magister Bulone e il nuovo Coordinatore Bilotta- l’incarico ricevuto che svolgeremo con passione e consapevoli delle difficoltà che il servizio stesso presenta. Lavoriamo in un territorio pieno di bisogni ma alltrettanto ricco di solidarietà e di persone che con fede e abnegazione hanno operato a livello sociale accanto a chi ha bisogno”.