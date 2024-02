Pubblicità

“Ho deciso di aderire al Gruppo misto, lo faccio perché in questa fase ritengo necessario abbandonare schemi partitici in favore di una maggiore libertà di azione e flessibilità per spendermi in maniera più efficace a beneficio dei cittadini. Saluto con serena stima la direzione agrigentina del MPA e l’On. Roberto Di Mauro per la cui elezione mi sono spesa con convinzione. Dal Gruppo Misto seguirò l’azione amministrativa valutando responsabilmente gli atti che di volta in volta verranno portati al vaglio del Consiglio comunale”.

Così in una nota la consigliera comunale, Carmelinda Callea.