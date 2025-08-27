Oltre 100 tartarughe Caretta Caretta nate a Licata, Carmelinda Callea, assessore allo Sport, Turismo e Spettacolo: “Che meraviglia! Le nostre spiagge sono un vero tesoro della natura”.

La spiaggia di Marianello e quella di Foce Gallina hanno visto la schiusa delle uova che una tartaruga Caretta Caretta aveva deposto 60 giorni fa. Sono nate oltre 100 tartarughine, a conferma del fatto che la costa licatese si conferma “patria” delle testuggini marine.

“Le Caretta Caretta continuano a scegliere le nostre spiagge per deporre le uova – sono le parole di Carmelinda Callea, assessore comunale allo Sport, Turismo e Spettacolo – e questo ci rende felici. Testimonia il fatto non solo che il mare di Licata è pulito, ma che sull’arenile ci sono tutte le condizioni per accogliere le tartarughe. Ringraziamo i volontari del WWF, con in testa Gino Galia, per lo straordinario lavoro che fanno per garantire tutta l’assistenza del caso alle Caretta Caretta che nidificano qui”.

“Questi eventi straordinari confermano – conclude l’assessore Carmelinda Callea – che la costa di Licata offre ai visitatori non solo paesaggi mozzafiato, ma anche esperienze uniche come la nascita delle tartarughine. La nostra è una terra accogliente, assolutamente da visitare”.