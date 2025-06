I Sindacati SIULP e SIAP evidenziano le carenze di personale in forza alla Polizia in provincia di Agrigento.

Le segreterie provinciali firmatarie, intendono rappresentare la grave carenza di personale in forza alla Polizia di Stato operante nella provincia di Agrigento che, nonostante le ripetute richieste di rinforzo da parte dell’Amministrazione locale, ad oggi sono state disattese mettendo a rischio la sicurezza del territorio e l’operatività dei commissariati.

Nell’ultimo piano di potenziamento degli organici sono state assegnate solamente 6 unità al Commissariato di Porto Empedocle e 4 unità al commissariato di Palma di Montechiaro.

Dette assegnazioni sono totalmente insufficienti se confrontate con il pensionamento di circa 25 unità per l’anno in corso, l’esonero dei servizi esterni per sopraggiunte infermità di parte del personale, il taglio drastico dello straordinario e l’età media degli operatori di circa 49 anni.

Continuando di questo passo tra pensionamenti, ferie, malattie non si riuscirà più a coprire nemmeno le esigenze quotidiane di sicurezza soprattutto nei Commissariati distaccati, in quanto al fine di garantire i giusti servizi di controllo del territorio, il personale degli uffici viene impiegato nei citati servizi, chiudendo gli uffici e non garantendo così i servizi al cittadino.

A riprova di quanto detto, negli ultimi concorsi per vice ispettore, i colleghi della provincia risultati vincitori, sono stati costretti a rifiutare poichè in tutta la Sicilia sono state assegnate soltanto 4 unità, accantonando così le proprie aspirazioni di crescita professionale ed economica.

L’assenza di qualsiasi potenziamento è una mancanza di rispetto per i cittadini e per gli operatori che ogni giorno rischiano la vita.

È necessaria una riflessione seria e concreta su un problema che dovrebbe essere di interesse comune.

Sulla base di quanto esposto sopra, nel rimarcare la necessità di implementare gli uffici, soprattutto quelli che si occupano del controllo del territorio, i quali rappresentano la Polizia di Stato per il cittadino,

RIVOLGIAMO

un appello al Signor Questore e alle rispettive Segreterie Nazionali affinché si facciano portavoce presso il Dipartimento della reale situazione della provincia e si attivino con urgenza per ripristinare condizioni dignitose di lavoro e di sicurezza per il personale e per i cittadini.

Il Segretario Provinciale Siulp – Salvo Alonge

Il Segretario Provinciale Siap – Maurizio Dell’Arte