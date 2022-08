Pubblicità

La Segreteria territoriale Agrigento-Caltanissetta del Sindacato FSI-Usae ha inviato una diffida ad adempiere all’Asp per carenza di personale infermieristico e turni proibitivi, presso l’U.O. di Pediatria del P.O. “San Giacomo d’Altopasso” di Licata.

Premesso che la scrivente ha più volte segnalato alle SS.LL., la carenza cronica di personale Infermieristico presso l’U.O. di Pediatria con annessa Neonatologia, a tal proposito più volte è stato richiesto formale confronto, al fine di poter rappresentare dettagliatamente, ogni criticità presente nella Vostra

struttura sanitaria, un nostro contributo a condividere iniziative atte a migliorare il benessere dei lavoratori e nel rispetto dell’offerta sanitaria.

Preso atto del Vostro INDIFFERENTE interesse. Considerato che con note del 20/05/2022 e del 13/07/2022, inviate alle SS.LL. a mezzo PEC, la scrivente ha rimarcato oltre alla carenza di personale anche le criticità legate alla Vostra “approssimativa

organizzazione” riguardo la programmazione delle ferie estive del personale del comparto rappresentato.

Visto che, come si prospettava, ci viene segnalato un ingeneroso aumento dei turni di sevizio a carico del personale infermieristico, in violazione alla Direttiva europea sull’ orario di lavoro legge 161/2014 (straordinario programmato), non consentito e in violazione alle normative contrattuali.

L’ U.O. di Pediatria è carente di n. 4 unita infermieristiche, come previsto dalla dotazione organica approvata con atto deliberativo a firma del Commissario Straordinario (n. 2219 del 28/12/2021 allegato A7 P.O. di Licata) e che ad oggi, il servizio assistenziale è stato garantito grazie al forte senso di appartenenza e allo spirito di abnegazione delle infermiere in servizio, presso la stessa Unità Operativa che da diverso tempo alle stesse infermiere, sono state negate le spettanti giornate di riposo e il diritto a condurre il “normale vivere” socio-familiare.

Per quanto rappresentato sopra, si INVITANO le SS.LL. a provvedere immediatamente a ripristinare la forza lavoro, utile a mettere in sicurezza il personale dedicato all’assistenza dei nascituri.

La presente e da intendersi a tutti gli effetti come atto di DIFFIDA ad adempiere.

La Scrivente a tutela del personale rappresentato, preannuncia che in assenza di Vostre opportune e immediate iniziative, volte all’ adeguamento della dotazione organica e al rispetto dell’orario di lavoro, sarà costretta a indirizzare la presente denuncia di sopruso della dignità dei lavoratori, agli organismi di controllo e vigilanza, competenti in materia.