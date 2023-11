Pubblicità

“Il dicastero guidato da Matteo Salvini ha stanziato ben 166 milioni di euro per ristrutturare le carceri italiane, e tra questi c’è un milione e mezzo per la Sicilia, nello specifico per il penitenziario di Enna.

Ringrazio il vicepremier e ministro Matteo Salvini per aver finanziato questi interventi attesi da anni, necessari per migliorare la sicurezza degli istituti, aumentare la capacità ricettiva del sistema penitenziario italiano, nonché le relative condizioni di vivibilità. Si tratta della ulteriore riprova della politica del fare portata avanti dal ministro e dell’uso efficiente delle risorse a disposizione del MIT, grazie a cui si sbloccano essenziali progetti di intervento, riqualificazione e costruzione”.

Così in una nota Annalisa Tardino, europarlamentare e commissario della Lega Salvini Premier in Sicilia.