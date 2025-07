Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto del commercio ambulante abusivo, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Licata e della Stazione di Palma di Montechiaro, con il supporto delle rispettive Polizie Locali e della Guardia Costiera, hanno effettuato mirati interventi nei predetti centri urbani.

A Licata, in via Re Capriata, i militari hanno sottoposto a verifica un venditore ambulante sorpreso a esercitare attività di vendita di circa 10 kg di uva da tavola a bordo di un motocarro, senza la prescritta autorizzazione per il commercio su area pubblica.

Analogamente, a Palma di Montechiaro, in via Roma, due soggetti sono stati individuati mentre effettuavano la rivendita di prodotti ittici sul suolo pubblico, in assenza della regolare concessione. La merce, priva dei necessari requisiti igienico-sanitari, ammontava a oltre 120 kg di pesce.

L’intero prodotto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro amministrativo e successivamente distrutto mediante autocompattatore, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. A carico dei trasgressori sono state elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di circa 12.000 euro.

Le attività rientrano in un più ampio piano di controlli avviato nei mesi scorsi e destinato a proseguire, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle normative vigenti, tutelare la salute dei consumatori e assicurare condizioni eque per tutti gli operatori del settore.