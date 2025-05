Grande Successo per la Cerimonia di Premiazione del Concorso “Legalità e Istruzione” a Licata.

Si è svolta ieri la cerimonia di premiazione del concorso “I carabinieri nella fantasia popolare”, un evento che ha riscosso un notevole successo e ha visto una massiccia partecipazione. Tutti i premiati sono stati presenti per ricevere i meritati riconoscimenti, affiancati da un gran numero di partecipanti al concorso, a testimonianza del vivo interesse generato dall’iniziativa.

L’evento ha raggiunto il suo culmine con la consegna dei premi, degli attestati di vittoria e di partecipazione e dei gadget preannunciati. Un momento atteso da studenti, docenti e famiglie.

La cerimonia è stata introdotta da una breve ma significativa presentazione dell’ insegnante Carmelina Di Rosa.

A seguire, gli interventi istituzionali hanno sottolineato l’importanza del concorso. Il Presidente Paolo La Quatra ha illustrato in dettaglio gli obiettivi e lo spirito che hanno animato l’intera manifestazione, evidenziando il valore della collaborazione tra le istituzioni e il mondo della scuola. A seguire, il Capitano Marco Massimino ha preso la parola, chiarendo i criteri e le motivazioni che hanno guidato la commissione nella scelta dei premiati, sottolineando l’impegno e la qualità degli elaborati presentati dai giovani studenti licatesi.

La giornata si è conclusa con l’entusiasmo dei giovani premiati e la soddisfazione degli organizzatori, confermando il successo di un’iniziativa che mira a promuovere i valori della legalità e della cittadinanza attiva tra le nuove generazioni.