Carabinieri e Polizia sono intervenuti intorno all’una della notte passata in Piazza Progresso dopo la segnalazione riguardante un uomo in evidente stato di alterazione. I Militari hanno effettivamente trovato il soggetto quasi del tutto denudato dei vestiti e sotto gli effetti dell’alcol. Carabinieri e Polizia hanno quindi tranquillizzato l’uomo che è poi stato trasferito al Pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso a bordo di un’ambulanza nel frattempo sopraggiunta in Piazza Progresso.
Si spoglia in Piazza Progresso, Carabinieri e Polizia fermano un uomo
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