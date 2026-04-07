Carabinieri e Polizia sono intervenuti intorno all’una della notte passata in Piazza Progresso dopo la segnalazione riguardante un uomo in evidente stato di alterazione. I Militari hanno effettivamente trovato il soggetto quasi del tutto denudato dei vestiti e sotto gli effetti dell’alcol. Carabinieri e Polizia hanno quindi tranquillizzato l’uomo che è poi stato trasferito al Pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso a bordo di un’ambulanza nel frattempo sopraggiunta in Piazza Progresso.