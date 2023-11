Pubblicità

Sono stati bloccati in pieno centro dai Carabinieri della Compagnia di Licata che li hanno trovati in possesso di mazze e spranghe. Per 4 giovani licatesi (2 di 14 anni, 1 di 15 e 1 di 16) è scattata una denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori di Palermo per porto abusivo di oggetti atti ad offendere. I fatti si sono verificati nella passata notte di Halloween. I Carabinieri pensano di aver evitato una rissa o una spedizione punitiva.