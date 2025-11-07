Lesioni aggravate e stalking. Sono queste le ipotesi contestate a 4 ravanusani arrestati dai Carabinieri della Compagnia di Licata. I 4 odierni arrestati sono stati condotti a Licata per le incombenze burocratiche di rito. Poi – a sirene spiegate – sono stati trasferiti dai Militari dell’Arma. A breve e’ attesa la comunicazione ufficiale da parte del Comando provinciale dei Carabinieri.
Arrestate 4 persone di Ravanusa: lesioni aggravate e stalking
