I Carabinieri della Compagnia di Licata hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica del ferimento di un licatese giunto al pronto soccorso con una ferita nella parte alta del capo. Fortunatamente non si è trattato di un colpo letale con il proiettile che avrebbe colpito solo di striscio il licatese, medicato dai medici del Pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso. I Carabinieri agli ordini del Capitano Petrocchi stanno sentendo le parti in causa per chiarire quanto accaduto.