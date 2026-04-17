I Carabinieri della Stazione di Naro, in esito a un mirato servizio, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento un 27enne del posto, disoccupato e già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’intervento trae origine da un accurato servizio svolto dai militari dell’Arma, nel corso del quale i Carabinieri hanno notato il giovane raggiungere una zona periferica del centro abitato e addentrarsi tra la vegetazione, dove aveva predisposto un nascondiglio di fortuna, protetto da un secchio bianco da pittura capovolto. Sotto di esso erano stati occultati due barattoli di vetro a chiusura ermetica contenenti la sostanza stupefacente, insieme a un bilancino di precisione e al materiale per il confezionamento. Dopo avere armeggiato con il contenuto, verosimilmente per il porzionamento della droga destinata alla successiva cessione, il 27enne ha riposto tutto nel medesimo nascondiglio ed è quindi risalito a bordo di un’autovettura che lo attendeva sulla strada.

A quel punto i Carabinieri sono intervenuti, recuperando quanto poco prima osservato e sottoponendo a sequestro 153 grammi di hashish e 90 grammi circa di marijuana, nonché un bilancino di precisione e 39 bustine di plastica utilizzate per la suddivisione dello stupefacente e il confezionamento delle dosi; il tutto posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’operazione si inserisce nell’ambito dei quotidiani servizi di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti svolti dall’Arma dei Carabinieri sul territorio, con particolare attenzione ai contesti maggiormente esposti al fenomeno.