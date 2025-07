I Carabinieri della Stazione di Delia hanno rintracciato, nel pomeriggio di oggi 14 luglio, il minore allontanatosi ieri da Porto Empedocle dopo aver trascorso la serata in compagnia di alcuni amici.

Il giovane è stato rintracciato grazie allo spirito di osservazione del Comandante della locale Stazione Carabinieri: informato dell’allontanamento, il militare ha riconosciuto il quindicenne che camminava nel centro di Delia e, nonostante fosse libero dal servizio, si è immediatamente fermato per verificarne lo stato di salute, accompagnandolo poi presso il proprio Comando. I genitori del giovane, tempestivamente avvertiti, hanno così potuto raggiungere il proprio figlio, dopo ore di apprensione e timori. Il gesto del militare incarna, ancora una volta, lo spirito e l’immagine del Carabiniere e del Comandante di Stazione: incurante dell’orario di servizio, dimostrando spirito di osservazione, attenzione al cittadino e senso di umanità, non ha esitato ad aiutare un giovane in difficoltà, scongiurando conseguenze drammatiche e permettendo alla famiglia di riabbracciare il ragazzo.