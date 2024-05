Pubblicità

Lavori pubblici, in arrivo una pioggia di milioni

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione per la Provincia di Agrigento. Dalla rete idrica del capoluogo ai dissalatori di Porto Empedocle, dall’illuminazione dello stadio Esseneto alle Terme di Sciacca, dalle strade provinciali alla Agrigento-Palermo e tanti interventi di idraulica.

A Licata finanziato il progetto di conoscenza restauro e valorizzazione della cappella del Cristo Nero della Chiesa Madre per un importo complessivo di 1.900.000 euro.

4 milioni e mezzo di euro sono previsti invece per la ristrutturazione ed efficientamento energetico della colonia marina di Licata.