Dalle ore 23 di domenica 31 dicembre, Piazza Progresso ospiterà il Capodanno in piazza Licatese. Il Brindisi di inizio anno verrà salutato dalla musica di Dj Ago, The Brothers Band e Alex Brain Delay.

Torna pertanto il Capodanno licatese in piazza dopo anni in cui questa manifestazione non si è tenuta.