Feedback positivo per il Capodanno in piazza licatese edizione 2025. Sul palco di Piazza Progresso ad esibirsi Radio Time 90. Tanta gente presente fino a notte fonda nonostante il freddo. A partecipare al Capodanno in piazza anche tanti bambini in un clima di assoluta serenità. Nessun episodio negativo da segnalare a livello di ordine pubblico.

“È stato un bel Capodanno – le parole dell’assessore Maria Sitibondo a nome dell’amministrazione comunale – in Piazza c’erano tantissimi bambini che hanno ballato e fatto anche foto con le mascotte presenti. La città scoppiava di gente e non è successo nulla fortunatamente e per questo va sottolineata la presenza delle forze dell’ordine e delle associazioni di volontariato che hanno vigilato. La buona riuscita di questo Capodanno in piazza vogliamo condividerla con l’intera città”.