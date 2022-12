Pubblicità

Il Capodanno in piazza è a forte rischio. La Questura di Agrigento ha infatti negato l’autorizzazione allo svolgimento della serata musicale di ieri sera in Piazza Progresso in cui si sarebbero dovuti esibire i Direzione Sud. Una nota della Questura ha certificato il mancato rilascio della licenza di polizia diffidando gli organizzatori che hanno quindi annullato l’evento. Scenario che potrebbe ripetersi questa sera per la notte di Capodanno. L’amministrazione è al lavoro per tentare di trovare una soluzione con la Commissione Pubblici Spettacoli che finora non ha espresso alcun parere. La strada appare in salita. Maggiori dettagli nell’edizione odierna del TG di Licata 4you web channel in onda alle ore 15.