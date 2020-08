Cambio della guardia in Capitaneria. Venerdì mattina si terrà la cerimonia di passaggio di consegne tra il comandante uscente, il Tenente di Vascello, Fabrizio Pilogallo, e il nuovo dirigente dell’Ufficio circondariale marittimo di via Libotti, il Tenente di vascello Piergiorgio Luminari. Si tratterà di una cerimonia sobria in cui verranno rigorosamente osservati il distanziamento sociale e il divieto di assembramenti. Pilogallo, dopo due anni e mezzo di ottimo servizio a Licata, verrà trasferito al Comando Generale della Capitanerie a Roma dove andrà a ricoprire un prestigioso incarico.