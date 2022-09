Pubblicità

Passaggio di consegne questa mattina in Capitaneria di Porto. Il comandante uscente Piergiorgio Luminari (trasferito a Genova) lascia a Gabriele Servidio che si è appena insediato. Calabrese, 31 anni, Servidio ha già prestato servizio in Sicilia per tre anni a Porto Empedocle. Per lui si tratta del primo incarico di comando.