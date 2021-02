E’ capitan Totò Maltese a commentare il successo esterno di Sant’Agata. “Dopo il risultato positivo di mercoledì volevamo confermarci – le sue parole – eravamo consapevoli che sarebbe stata anche più dura a livello mentale rispetto a mercoledì, perché avevamo di fronte una squadra che lotta nelle zone basse e in più in casa. Che dire, sono orgoglioso di ogni uomo, di ogni compagno di squadra per quello che abbiamo messo oggi in campo: voglia, grinta e serenità mentale, tutto questo ci ha portato a portare i 3 punti a casa. Adesso riposiamoci e già testa alla prossima. Con umiltà e sacrificio tutto è possibile”.