Si è reso necessario l’intervento di un equipaggio della Polizia di Stato per riportare la calma all’ospedale San Giacomo d’Altopasso dove è in corso di somministrazione la campagna vaccinale. Gli animi sono stati surriscaldati dalla ressa creatasi nei pressi dell’ingresso principale da dove i pazienti vengono poi registrati e filtrati per raggiungere l’hub. Non è la prima volta che si verificano scene di questo tipo e nell’ultimo periodo gli interventi delle forze dell’ordine sono stati frequenti.