Il Centro Studi di Cultura Siciliana e del Mediterraneo organizza una mattinata culturale mercoledì Santo, 16 aprile 2025 ore 10.00 nella Casa di Rosa in via Martinez, 42 a Licata con titolo: “Le canzoni Religiose e i Riti della Settimana Santa”. Tre relazioni intermezzate da Canti della Passione in Sicilia, alcuni dalla voce di Rosa Balistreri. Si affronterà il tema della religiosità dei siciliani tramite lo studio sulle canzoni religiose, gli strumenti a percussione e i Riti della Settimana Santa a Licata ed in Sicilia. Anche il Centro Studio vuole ricordare le tradizioni della nostra terra, le festività e la cultura del popolo siciliano con agganci anche alle tradizioni della Settimana Santa nel Mediterraneo: Spagna, Grecia.

Le tre relazioni saranno tenute da eminenti studiosi della cultura siciliana e delle tradizioni della Settimana Santa. La prima relazioni: “Le canzoni religiose siciliane” – Dr. Nicolò La Perna Presidente Centro Studi di Cultura Siciliana e del Mediterraneo. La seconda relazione: “Vivere il Venerdì Santo tra devozione e tradizioni” – Prof. Francesco Pira Professore di Sociologia – Università di Messina – Delegato Cultura e Comunicazione Confraternita di San Girolamo della Misericordia. La terza relazione: “Strumenti a percussione in legno usati in processioni e manifestazioni popolari della Settimana Santa” – Dr. Calogero Lo Greco. Saranno proiettati filmati e canzoni del repertorio religioso siciliano.

Vi aspettiamo nella Casa di Rosa: Via Martinez, 42 – Licata – Mercoledì Santo 16 aprile 2025 – ore 10.00 Entrata libera