Al termine della celebrazione del nostro Santo Patrono Sant’Angelo, ci teniamo a ringraziare pubblicamente tutti coloro i quali si sono adoperati per la realizzazione e la riuscita del canto a Sant’Angelo. In particole un giovane cittadino, Francesco Lauria, che è stato organizzatore e finanziatore dell’evento, gli uffici comunali e la consigliera comunale Vera Lauria, senza i quali non saremmo riusciti a riproporre il tradizionale e sentito canto in Piazza progresso, rispettando così la tradizione.

Questo evento collaterale, ma parte integrante della processione, è stato ideato e voluto negli anni passati dal caro Francesco Lanzanò, scomparso prematuramente 4 anni fa. A lui va il nostro pensiero, al suo amore e alla sua devozione verso Sant’Angelo, alla sua memoria noi dedichiamo il nostro canto al Nostro Santo Patrono, promettendo e sperando che non si verifichi più il rischio di perdere questa sentita tradizione.

La compagnia di canto popolare mediterranea