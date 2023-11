Pubblicità

“Continua il lavoro per la risoluzione dei problemi della cantieristica navale licatese, che ho nuovamente posto all’attenzione degli organismi e delle Autorità preposte, considerati i recenti accadimenti che hanno portato al fermo delle attività.

A tal fine ho avviato un’interlocuzione con il comandante del Circomare di Licata, Tenente di Vascello Gabriele Servidio, e ho incontrato oggi il presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare della Sicilia Occidentale, Pasqualino Monti, ciascuno nei limiti delle proprie competenze. Al vaglio dell’Autorità portuale vi sono diverse soluzioni, nel rispetto delle norme, per permettere al comparto di riprendere ad operare al più presto. Parliamo di un settore che non può permettersi di restare ulteriormente fermo, anche perché garantisce sbocco occupazionale e sostentamento a decine di famiglie. Noi della Lega siamo al loro fianco”.

Così in una nota, l’europarlamentare e commissaria regionale della Lega Salvini Premier, Annalisa Tardino.