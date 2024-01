Pubblicità

La lettera inviata alla nostra redazione dal Sig. David Roberts che si fa portavoce di tutti i diportisti stranieri che scelgono Licata come porto dove svernare la propria imbarcazione.

“Parlo per molte delle persone che tengono le loro barche nella Marina di Cale del Sole. Desidero fare eco alle loro preoccupazioni per la recente chiusura del cantiere.

Questo è il periodo dell’anno in cui decidiamo se continuare a rimanere qui o trasferirci in una base a vela alternativa.

La decisione su dove basare le nostre barche è complessa e uno degli aspetti positivi di questo porto turistico è la vicinanza del cantiere navale dove possiamo essere trainati e dove si può lavorare per garantire che le nostre barche siano in grado di navigare per ogni prossima stagione.

Questa decisione è complessa perché dobbiamo prendere in considerazione molte cose. C’è un costo, la vicinanza dei servizi necessari su base giornaliera, la reputazione del porto turistico ecc. ecc.. Internet consente alle persone di formulare giudizi a distanza e anche dalle conoscenze acquisite da altri marinai.

Possiamo pensare alla situazione come una sedia. Una sedia ha bisogno di quattro gambe per essere stabile. Se una gamba si rompe, non importa quanto siano forti le altre gambe, la sedia cadrà.

A Licata il cantiere navale è una tappa importante e la sua perdita, con ogni dubbio, danneggerebbe il porto turistico e le imprese circostanti poiché le persone saranno costrette a cercare altrove i servizi forniti. Questa “sedia” non cadrà rapidamente, ma con il tempo deve.

Speriamo che i problemi che circondano il funzionamento del cantiere possano essere risolti e che saremo in grado di rimanere qui al sicuro sapendo che ci sono i servizi necessari disponibili. Naturalmente, come marinai, siamo molto consapevoli dell’impatto ambientale che l’industria può avere e speriamo che i problemi del cantiere possano essere risolti in modo soddisfacente per tutti gli interessati”.

This is The english version of The document.

I am speaking for many of the people who keep their boats in the Marina di Cale del Sole. I wish to echo their concerns over recent the closure of the yard.

This is the time of year when we decide whether we continue to stay here or move to an alternative sailing base.

The decision about where to base our boats is complex and one of the positive aspects of this marina is the close proximity of the boatyard where we can be hauled and where work can be done to ensure our boats are seaworthy for each coming season.

This decision is complex because we have to take many things into consideration. There is cost, proximity of services needed on a daily basis, the reputation of the marina etc. etc.. The internet allows people to make judgements at a distance and also from the knowledge gained from other sailors.

We can think of the situation like a chair. A chair needs four legs to be stable. If one leg breaks then no matter how strong the other legs the chair will fall over.

In Licata the boatyard is an important leg and the loss of it would, with any doubt, damage the marina and surrounding businesses as people will be forced to look elsewhere for the services provided. This “chair” will not fall quickly but in time it must.

We do hope that the problems surrounding the operation of the yard can be resolved and that we will be able to stay here safe in the knowledge there are the necessary services available. Naturally, as sailors, we are very aware of the environmental impact that industry can have and we hope the problems of the boatyard can be resolved in a satisfactory way for all concerned.