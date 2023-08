Pubblicità

LICATA, I CONSIGLIERI COMUNALI ED IL GRUPPO DIRIGENTE DELLA DC: “I TERMINI PER PRESENTARE LE DOMANDE SCADONO IL 15 SETTEMBRE, IL COMUNE NON SCIUPI QUESTA OPPORTUNITA”

I consiglieri comunali della DC di Licata, Giuseppe Russotto, Tiziana Augusto, Salvatore Posata e Francesco Moscato, insieme al gruppo dirigente cittadino della Democrazia Cristiana, intervengono sull’importante opportunità che l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro mette a disposizione dei Comuni: una nuova finestra temporale per i Cantieri di servizio, con l’avviso per presentare le domande che scade il 15 settembre.

“Si tratta, assieme ai Cantieri di lavoro, di una misura importante per il contrasto alla disoccupazione e alla povertà – dichiara l’assessore regionale della DC Nuccia Albano –. I Cantieri di servizio, da un lato, hanno fornito un prezioso contributo in diversi programmi di lavoro inseriti in progetti sociali o di riqualificazione e manutenzione apportando benefici per i Comuni e, dall’altro, hanno dato dignità e ristoro economico a tante famiglie in difficoltà”.

“E’ una buona opportunità – dichiarano i consiglieri comunali ed il gruppo dirigente della Dc di Licata – considerato anche lo stop al Reddito di Cittadinanza, per i disoccupati della nostra città. Perciò rivolgiamo un appello all’Amministrazione Comunale in carica, affinchè non sciupi questa occasione. La Democrazia Cristiana è a disposizione per affrontare eventuali problemi la cui risoluzione necessiti di interlocuzione con il competente Assessorato Regionale”.